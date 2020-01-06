Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması!
Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürdü. Antrenmanları yakından takip eden başkan Ahmet Ağaoğlu, A Spor'un sorularını yanıtladı.
Takıma ekstra bir takviye daha yapılıp yapılmayacağı ile alakalı Ağaoğlu, "Hocadan transfer konusunda talep gelmedi. Hocanın söylediği, 'oyuncu almış olmak için almayalım.' Ben bu kadronun Türkiye Kupası ve ligi çok rahatlıkla götürebileceğine inanıyorum" dedi.
Alexander Sörloth'un Türkiye'nin en iyi forveti olduğunu dile getiren bordo-mavili başkan, "Önemli olan atmak. 35 gol atmış takım. Türkiye'nin en iyi forveti bizde. Daniel Sturridge de artık işin içine giriyor. Badou da çok katkı verecek. Kendisine sordum, 'Nasılsın?' diye 'Çok iyiyim' dedi" diye konuştu.
TFF'nin koyduğu limit konusuna değinen Trabzonlu yönetici, "Transfer yapacak mısınız diye değil 'limitiniz var mı?' diye sorun. Limitiniz olması paranız olduğu anlamına da gelmiyor" ifadelerini kullandı.
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