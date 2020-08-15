15 Ağustos 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor'da hedef Oliver Burke

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, West Bromwich'te forma giyen İskoç futbolcu Oliver Burke'yi listesine aldı.
15.08.2020
ABONE OL

DİĞER
Trabzonspor'da hedef Oliver Burke Trabzonspor'da hedef Oliver Burke 15.08.2020
Trabzonspor'dan Ivan Marcone atağı Trabzonspor'dan Ivan Marcone atağı 15.08.2020
Trondsen: Karar vermem çok kolay oldu Trondsen: Karar vermem çok kolay oldu 14.08.2020
Trabzonspor'un transfer gündemi Trabzonspor'un transfer gündemi 14.08.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor'da corona virüsü vakası Trabzonspor'da corona virüsü vakası 14.08.2020
Sosa'nın menajeri ilk başta Trabzonspor ile görüşecek "Sosa'nın menajeri ilk başta Trabzonspor ile görüşecek" 14.08.2020
Sosa önceliğini Trabzonspor'a verir "Sosa önceliğini Trabzonspor'a verir" 13.08.2020
Trabzonspor'dan Ivan Marcone hamlesi Trabzonspor'dan Ivan Marcone hamlesi 13.08.2020
Trabzonspor'un transfer gündemi Trabzonspor'un transfer gündemi 13.08.2020
Trondsen'in büyük bir potansiyeli var "Trondsen'in büyük bir potansiyeli var" 13.08.2020
Trabzonspor Marlon'u resmen açıkladı Trabzonspor Marlon'u resmen açıkladı 13.08.2020
Ahmet Ağaoğlu'dan harcama limiti açıklaması Ahmet Ağaoğlu'dan harcama limiti açıklaması 12.08.2020
Trabzonspor'da Ajeti operasyonu Trabzonspor'da Ajeti operasyonu 12.08.2020
Trabzonspor Marlon'u resmen açıkladı Trabzonspor Marlon'u resmen açıkladı 12.08.2020
Trabzonspor'da hedef sol bek Trabzonspor'da hedef sol bek 11.08.2020
Sörloth Trondsen'e kefil oldu Sörloth Trondsen'e kefil oldu 11.08.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin kalecisi İngiltere'den geliyor! Altay Bayındır...
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizi patlak verdi! Antrenmanlara çıkmıyor...
Fatih Terim'den 4 flaş karar! Galatasaray...
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine Sambacı! İlk teklif iletildi
Galatasaray'da operasyon başlıyor! Dev transfer hamlesi...
Bayern Münih turladı Messi yıkıldı! İşte o anlar...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör