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Fatih Tekke A Spor'a konuştu! "Her şeyimizle bu maça hazırız"
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Fatih Tekke A Spor'a konuştu! "Her şeyimizle bu maça hazırız"

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi bordo mavili takımda teknik direktör Fatih Tekke, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke, "Oyun olarak, oyunun çoğu bölümlerinde rakiplerden üstün oynadık ama Avrupa'daki bu maçlar daha zor. Kolay bir maç bizi beklemiyor ama Trabzonspor olarak Avrupa Ligi'nde kalmak istiyoruz. Her şeyimizle bu maça hazırız." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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