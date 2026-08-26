Cenk Özkacar A Spor'a konuştu! "Buraya tur atlamak için geldik"

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi bordo mavili takımda Cenk Özkacar, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Cenk, "Buraya tur atlamak için geldik. Umarım buradaki deplasman havasını; kendi oyunumuzla, sahada futbolun gerektirdiği doğruları yaparak lehimize çevirmek istiyoruz. Tur almak için 1-0 yenmek, bizim için yeterli olmayacak. Umarım gereken skoru alıp Avrupa Ligi'ne kalarak evimize dönmek istiyoruz." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)