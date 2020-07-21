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Trabzonspor'da Çimşir dönemi sona erdi

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.
21.07.2020
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