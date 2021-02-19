Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya büyük övgü! "Ne dediyse yaptı"

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Sabah Sporu programında karşılaşmayı değerlendirdi. Kelleci, "Abdullah Avcı geldiğinden beri ne dediyse yaptı, iyi bir hava yakaladılar. Eksiklerine rağmen Trabzonspor'u favori görüyorum. Trabzonspor'da bugün gençler kazanma özgüveniyle sahaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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