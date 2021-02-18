Son dakika spor haberleri: Zeki Uzundurukan: Visca Trabzonspor'a gitmek ve Abdullah Avcı ile çalışmak istiyor

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Trabzonspor gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Usta yorumcusu, Başakşehir forması giyen Edin Visca'nın Trabzonspor'a gitmek ve Abdullah Avcı ile çalışmak istediğini belirtti. (Ts haberleri)

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