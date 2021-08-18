Trabzonspor'da Abdullah Avcı Roma maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

UEFA Konferans Ligi play-off'unda Roma'yı konuk edecek Trabzonspor'da maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. "Her rakibe göre savunmada ve hücumda planlamalar yapıyoruz." diyen deneyimli teknik adam, "Çok kaliteli bir takım var karşımızda." şeklinde konuştu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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