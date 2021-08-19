Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Roma maçını yorumladı! "Savunmada sıkıntı yaşanmazsa..."

Fotomaç Gazetesi Yazarı Hüseyin Özkök, Sabah Sporu programında Trabzonspor - Molde karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu. Özkök, "Trabzonspor'dan Roma karşısında iyi bir performans bekliyorum. Roma biraz kapalı kutu gibi duruyor. Abdullah Avcı, gereken çalışmaları yapmıştır. Trabzonspor'un nasıl oynadığı belli. Son maçlarda savunmada hatalar göze çarpsa da Abdullah Avcı orayı toparlayacaktır. Savunmada sıkıntı yaşanmazsa Roma karşısında önemli bir sonuç elde edilebilir" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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