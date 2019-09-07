07 Eylül 2019, Cumartesi
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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!
Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a kötü haber geldi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan AEK maçında sakatlanan bordo-mavililerin genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün menisküs ameliyatı olacağı ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
07.09.2019
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, menisküs sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güven "Tedaviye vereceği cevaba göre hareket edeceğiz. Bazı sakatlıklarda ameliyatla daha kısa zamanda sonuç alınabiliyor. Bu konuyu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
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