16 Ağustos 2020, Pazar

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Trabzonspor'da 2. corona virüsü vakası

Trabzonspor Kulübü, bir oyuncusunda corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan testlerde bir oyuncusunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
16.08.2020
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