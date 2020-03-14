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Trabzonspor'a Sörloth müjdesi
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Norveçli forvet Sörloth Medipol Başakşahir maçında forma giyebilecek. Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise 3-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
14.03.2020
Trabzonspor'a Alexander Sörloth'tan sevindirici haber geldi...
BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan erteleme maçında sakatlanan Sörloth'un MR'ı çekildi.
Yapılan tetkiklerde Norveçli futbolcunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı belirtildi.
Başparmağının çevresinde ödem ve yan bağında 1. derece gerilme olan Sörloth'un klinik gidişatının iyi yönde olduğu Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca bulunmadığı ifade edildi.
Bordo mavili ekipte sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'den ise üzücü haber geldi..
Gaziantep maçının ardından arka adale şikayeti olan Kamil Ahmet'in sol baldırında 2. derece gerilme tespit edildi.. Başarılı futbolcunun sahalara dönüş süresinin 3-6 hafta olarak öngörüldüğü kaydedildi.
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