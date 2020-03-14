14 Mart 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor'a Sörloth müjdesi

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Norveçli forvet Sörloth Medipol Başakşahir maçında forma giyebilecek. Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise 3-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
14.03.2020

Trabzonspor'a Alexander Sörloth'tan sevindirici haber geldi...

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan erteleme maçında sakatlanan Sörloth'un MR'ı çekildi.

Yapılan tetkiklerde Norveçli futbolcunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı belirtildi.

Başparmağının çevresinde ödem ve yan bağında 1. derece gerilme olan Sörloth'un klinik gidişatının iyi yönde olduğu Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca bulunmadığı ifade edildi.

Bordo mavili ekipte sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'den ise üzücü haber geldi..

Gaziantep maçının ardından arka adale şikayeti olan Kamil Ahmet'in sol baldırında 2. derece gerilme tespit edildi.. Başarılı futbolcunun sahalara dönüş süresinin 3-6 hafta olarak öngörüldüğü kaydedildi.

DİĞER
Trabzonspor'a Sörloth müjdesi Trabzonspor'a Sörloth müjdesi 14.03.2020
Fırtına Hüseyin Çimşir yönetiminde durdurulamıyor Fırtına Hüseyin Çimşir yönetiminde durdurulamıyor 13.03.2020
Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi 12.03.2020
Malatyaspor'un golünden önce Ndiaye'ye net faul yapılıyor "Malatyaspor'un golünden önce Ndiaye'ye net faul yapılıyor" 11.03.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Uğurcan Çakır: Kupaya açız Uğurcan Çakır: Kupaya açız 11.03.2020
Abdülkadir Ömür: 6 ay sonra ilk 11'de maça çıktım Abdülkadir Ömür: 6 ay sonra ilk 11'de maça çıktım 11.03.2020
Sörloth'un MR'ı çekilecek "Sörloth'un MR'ı çekilecek" 11.03.2020
Trabzonspor'da Sörloth sakatlandı Trabzonspor'da Sörloth sakatlandı 11.03.2020
Trabzonspor kafilesi Malatya'da Trabzonspor kafilesi Malatya'da 10.03.2020
Trabzonspor yeniden liderlik peşinde Trabzonspor yeniden liderlik peşinde 10.03.2020
Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu 10.03.2020
Ahmet Ağaoğlu: Özkahya iyi bir hakem değil bu net Ahmet Ağaoğlu: Özkahya iyi bir hakem değil bu net 10.03.2020
Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu 09.03.2020
Trabzonspor'dan Zekeriya Alp'e tepki Trabzonspor'dan Zekeriya Alp'e tepki 09.03.2020
Abdülkadir'in faul yapmadığını düşünüyoruz "Abdülkadir'in faul yapmadığını düşünüyoruz" 08.03.2020
Skor avantajı bizde olmasına rağmen topa hakim olamadık "Skor avantajı bizde olmasına rağmen topa hakim olamadık" 08.03.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Dev derbide kazanan kim olacak? İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte hedefteki 3 yıldız
Fenerbahçe'de Konyaspor 11'inde 6 değişiklik birden!
Futbolda hangi ligler ertelendi? Hangi ligler seyircisiz oynanacak?
Karantinadaki Cristiano Ronaldo ortaya çıktı!
Galatasaray'ın efsanesinden flaş sözler! 'Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım'
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör