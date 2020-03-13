Fırtına Hüseyin Çimşir yönetiminde durdurulamıyor
Trabzonspor Hüseyin Çimşir yönetiminde durdurulamıyor.
Süper Lig'de erteleme maçında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek yeniden liderliğe yükselen bordo mavili ekip, lig ve kupa şampiyonluğu yolunda ilerliyor.
Trabzonspor, 2 ocak'ta takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir'in 70 günlük görev süresi içerisinde ligde yenilgi yüzü görmeyerek 20 puan çıkardı.
Karadeniz ekibi, Çimşir ile 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak şampiyonluğun da güçlü adaylarından biri oldu.
Trabzonspor, ligin 22. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek, 1 maç eksiğine rağmen 298 hafta sonra 44 puanla zirveye yerleşmişti. Bir sonraki hafta liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran bordo-mavililer, 25. hafta sonunda erteleme maçıyla tekrar liderlik koltuğuna oturdu.
Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımda görev yapan son 10 teknik adam içinde liderlik yaşayan ilk çalıştırıcı oldu. Bordo mavililer son olarak Şenol Güneş yönetiminde 2010-2011 sezonunun 29. haftasında liderlik koltuğuna oturmuştu.
Karadeniz ekibinde Şenol Güneş'in ardından görev yapan Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, liderlik yaşayamamıştı.
Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı sonuçlar alıp 6 sezon sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Karadeniz ekibi, son 16 turunda Yukatel Denizlispor, çeyrek finalde de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kupanın dışına itti. Bordo-mavililer, yarı finalde de sahasında ilk maçta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek final yolunda avantaj elde etti
Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk 8 haftalık bölümünde ilk yarıya göre daha fazla puan topladı.
Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde ilk 8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 15 puan toplayan bordo-mavililer, çimşir ile 5 puan daha fazla elde etmeyi başardı. Karadeniz ekibi, çimşir ile 2,5 puan ortalaması yakalarken Karaman ile aynı dönemde 1,87 de kalmıştı.
Trabzonspor, 2 ocak'ta takımın başına getirdiği Hüseyin Çimşir ile büyük maçlarda kaybetmedi.
Bordo-mavililer, Çimşir yönetiminde Fenerbahçe'yi ligde 2-1 mağlup ettikten sonra Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, kupada da Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
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