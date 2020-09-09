09 Eylül 2020, Çarşamba

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Trabzonspor'a bir iyi bir kötü haber

Trabzonspor'un Rizespor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, sakatlığını tamamen atlattı.
09.09.2020
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