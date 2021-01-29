Trabzonspor Yunus Mallı ile anlaştı! İşte geliş tarihi

Orta sahada hücuma yönelik orta saha oyuncusu eksikliği çeken Trabzonspor, kulübü Wolfsburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yunus Mallı ile her konuda anlaşma sağladı. Fırtına'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Yunus Mallı'nın yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor ve son bir görüşme yapılacak. Bugün Trabzonspor'un resmi açıklama yapmasını bekliyoruz" dedi.

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