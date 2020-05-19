19 Mayıs 2020, Salı

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Trabzonspor yönetimi futbolcularla anlaştı

Trabzonspor'da yönetimle futbolcular, maaşlarda indirim konusunda anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibinde yerli oyuncular, Süper Lig'in oynanmaması halinde ücretlerinde yüzde 20 kesintiye gidecek. Yabancılar da primlerini almayacak.
19.05.2020
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