20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Trabzonspor için Omar Elabdellaoui iddiası

Sezon sonunda 36 yaşındaki Pereira ile yollarını ayırmayı planlayan Trabzonspor'un, Olympiakos'la sözleşmesi bitecek Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile ilgilendiği iddia edildi.
20.05.2020
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