02 Mart 2020, Pazartesi

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Trabzonspor yeniden lider

Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Trabzonspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. İkinci yarıda oyuna giren Nwakaeme, galibiyette önemli rol oynadı.
02.03.2020

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