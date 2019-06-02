02 Haziran 2019, Pazar
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Trabzonspor yeni formaları tanıttı
Trabzonspor gelecek sezon giyeceği formaları sosyal medyadan yayınladığı bir video ile tanıttı.
02.06.2019
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