Trabzonspor'dan forvet harekatı! Artem Dovbyk ve Maxi Gomez...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Andreas Cornelius'un ayrılığının ardından forvet arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Artem Dovbyk ve Fenerbahçe'nin de gündemindeki Maxi Gomez'den birini kadrosuna katacak. Dovbyk'ten cevap bekleyen bordo-mavililer, iki futbolcu arasındaki son kararını perşembe günü verecek. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. (TS spor haberi)
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