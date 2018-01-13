13 Ocak 2018, Cumartesi
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun yorumu
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Cenk Tosun'un transferine de değindi. Yılmaz, Cenk'le ilgili gelen soruya "Çok heyecanlıydı. 10 gün önce konuşmuştuk, transfer bitmişti, kimsenin haberi yoktu" dedi. .
13.01.2018
EN ÇOK İZLENENLER
- Cyle Larin İstanbul'da
- Beşiktaş Larin'i açıkladı
- Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun yorumu
- Cyle Larin İstanbul'da
- Altınordu farkı! Futbolculara 'ölü yaprak' dersi
- Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun yorumu
- Başakşehir'den Arda'ya hoşgeldin videosu
- İşte Arda Turan'ın ilk açıklamaları
- İşte Arda Turan'ın ilk açıklamaları