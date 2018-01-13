Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun yorumu

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Cenk Tosun'un transferine de değindi. Yılmaz, Cenk'le ilgili gelen soruya "Çok heyecanlıydı. 10 gün önce konuşmuştuk, transfer bitmişti, kimsenin haberi yoktu" dedi. .