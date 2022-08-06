Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Dominant olmamız gerekiyor
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'la karşılaştı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu ve "Daha dominant olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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