Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Basel karşısında ilk 11'de...
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ikinci maçında Basel'e konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı ve tecrübeli stoper Vitor Hugo önemli açıklamalarda bulundu.
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