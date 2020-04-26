26 Nisan 2020, Pazar

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Trabzonspor Serdar Gürler'i istiyor

Trabzonspor, takımdaki yerli kontenjanını artırmak istiyor. Kaliteyi de yükseltmeyi hedefleyen bordo-mavililer, bu doğrultuda Göztepe'nin Huesca'dan kiraladığı Serdar Gürler'i transfer etmek için harekete geçti.
26.04.2020
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