Sosa: Türkiye'de olduğum için şanslıyım

Trabzonsporlu Jose Sosa, Türkiye'nin corona virüsüyle mücadelesi hakkında Arjantin basınına açıklamalar yaptı. 34 yaşındaki futbolcu, virüsün Avrupa'nın önemli bölümünü kötü etkilediğini ve Türkiye'de olduğu için çok şanslı olduğunu söyledi.

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