26 Şubat 2020, Çarşamba

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Trabzonspor Rizespor mesaisine başladı

Trabzonspor cumartesi günü konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmana Sörloth, Pereira ve Hosseini katılmadı.
26.02.2020

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