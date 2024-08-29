Trabzonspor Muhamed Cham'ı açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Karadeniz ekibi son olarak, Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham'ı kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, yıldız futbolcunun transferini bu videoyla açıkladı.
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