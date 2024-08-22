Trabzonspor maçında St. Gallen'in golü iptal edildi
Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turunda İsviçre’de St. Gallen’a konuk oldu. Maçın 86. dakikasında W. Geubbels’in kalelerimize gönderdiği kafa golü sonrası VAR’a gidildi. Maçın hakemi golü faul nedeni ile iptal etti. İşte o pozisyon…
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