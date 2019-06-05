05 Haziran 2019, Çarşamba

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Trabzonspor Karaman ile imzalıyor

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman için yarın imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
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