29 Eylül 2019, Pazar
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Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor kafilesi, saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi maçın oynanacağı Akyazı'ya ulaştı.
29.09.2019
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