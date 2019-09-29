Trabzonspor kafilesi stada hareket etti

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor kafilesi, saat 19.00'da başlayacak mücadele için maçın oynanacağı Akyazı'ya doğru hareket etti.