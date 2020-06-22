Trabzonspor kafilesi stada hareket etti

Süper Lig'in 28. haftasında saat 21.00'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın oynanacağı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'na hareket etti. Bordo-mavili kafileyi çok sayıda taraftar meşalelerle uğurladı.

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