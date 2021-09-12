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Trabzonspor kafilesi Galatasaray derbisi için yola çıktı

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak Trabzonspor, maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'na doğru yola çıktı.
12.09.2021
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