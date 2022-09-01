TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Yazıcı ile anlaşma tamam!
TRABZONSPOR HABERLERİ: Sezona 4 maçta 7 puan ile giriş yapan Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililerde Maxi Gomez'in transferinin ardından Yusuf Yazıcı transferi de tamamlandı. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. (TS SPOR HABERLERİ)
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