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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un 2. golünde el var mı? Erman Toroğlu açıkladı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Altay deplasmanını 3 puanla noktaladı. Maçı 2-1 kazanan bordo mavili ekibin ikinci golünde el tartışması yaşandı. Koita'nın pasında çıkan el tartışmasını Usta yorumcu Erman Toroğlu yorumladı. Toroğlu, "Golcü oyuncular topu öne almak için kollarını kullanırlar ancak pozisyonda kolla oynamıyor." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
21.12.2021
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