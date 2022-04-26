TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'a övgü dolu sözler! "9. haftadan itibaren ligin patronu"
Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'u evinde ağırlayacak olan Trabzonspor maçtan puan çıkarması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Fırtına'yı bu sözlerle övdü. Tüzemen, "Trabzonspor 9. haftadan itibaren bu ligin patronu. Trabzonspor bu ligi bu hale getirdi." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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