TRABZONSPOR HABERLERİ - Pozisyon kırmızı kart mı? Erman Toroğlu Nwakaeme'ye yapılan müdahaleyi değerlendirdi!
Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarının sonunda Gaziantepli Ertuğrul, Trabzonsporlu Nwakaeme'ye sert bir müdahalede bulundu. Fırtına bu pozisyonda kırmızı kart bekledi ancak hakem sarı kart çıkardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Ertuğrul'un topa gitme niyeti var mı? Başta sarı olabilir gibi geldi ama şimdi kırmızıya doğru döndü." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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