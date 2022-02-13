TRABZONSPOR HABERLERİ | O isimden Visca - Dorukhan değerlendirmesi! "Beraber oynamaları..."
Süper Lig'in 25. haftasında lider Trabzonspor evinde şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi olan Konyaspor'u konuk ediyor. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Visca - Dorukhan ikilisini değerlendirdi. Aslan, "Visca her oyuncuyla oynayabiliyor. Sadece rakip bölgede iş yapmıyor. Tamamen arkadaki oyuncuyla beraber oynuyor. Bruno Peres'in son maçlarda daha hücumcu olmasının sebebiydi Visca. Dorukhan'ın sağ kenarda oynadığı dönemler etkiliydi ve Visca ile oynaması daha da artı sağlayacaktır." dedi. | Trabzonspor haberleri ( TS spor haberi )
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
O isimden Visca - Dorukhan değerlendirmesi! "Beraber oynamaları..." 13 Şubat 2022 | 12:00
01:21
Kritik Konyaspor maçını değerlendirdi! "Trabzonspor'un yapması gereken..." 10 Şubat 2022 | 12:00
01:14
Kaan Ayhan transferinde son durum ne? 08 Şubat 2022 | 12:00
01:03
Yıldız isme büyük övgü! "Güçlü bir takım oyuncusu" 06 Şubat 2022 | 12:00
00:48
Avcı'nın takımına övgü dolu sözler! "Öne geçince gol yemiyor" 05 Şubat 2022 | 12:00
00:42
Trabzonspor'a büyük övgü! "İki silahınızın oynamamasına karşın..." 05 Şubat 2022 | 12:00
01:10
Trabzonspor savunmaya takviye yapacak mı? İşte Avcının planı! 03 Şubat 2022 | 12:00
01:28
Trabzonspor'da stoper çıkmazı! İşte Kaan Ayhan'da son durum 02 Şubat 2022 | 12:00