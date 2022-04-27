TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Trabzonspor hikayesinin başladığı yer!
Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı'nın öğrencileri Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu maçtan puan çıkarması durumunda 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan edecek. A Spor ekibinden Yunus Emre Sel, Ulaş Özdemir ve Hamdi Aslan bordo mavili ekibin eski stadı Avni Aker'de hikayenin başlangıcından günümüze geçen anıları anlattılar. İşte Trabzonspor'un hikayesi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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