TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Şampiyonluk maçı öncesi Trabzonspor'un muhtemel 11'i!
Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Fırtına evinde oynanacak olan zorlu mücadeleden puan alıp 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, şampiyonluk maçı öncesinde bordo mavili ekibin muhtemel 11'ini açıkladı. Trabzonspor'un Antalyaspor karşısına Uğurcan, Dorukhan, Ahmetcan, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny ve Cornelius 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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