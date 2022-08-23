TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Kopenhag maçı öncesi konuştu!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında temsilcimiz Trabzonspor evinde Kopenhag'ı konuk edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı rövanş karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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