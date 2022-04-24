TRABZONSPOR HABERİ - Hamsik’e övgü dolu sözler! "Bir lider ve organizatör…"
Trabzonspor haberi: Süper Lig’in 34. haftasında lider Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanından 3-1’lik sonuçla döndü. Mücadele sonrası A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, takıma geri dönen Hamsik hakkında övgü dolu sözler kullandı. İşte o ifadeler… (TS spor haberi)
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