30 Ocak 2020, Perşembe
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Trabzonspor Guilherme ile anlaştı
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme ile anlaştı. Yıldı futbolcu sabah saatlerinde Trabzon'a geldi.
30.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer döneminin bitmesine saatler kala çalışmalarını hızlandırdı. Bordo mavili ekip bir dönem Beşiktaş'ın gündeminde olan Brezilyalı yıldız Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız futbolcu sabah saatlerinde Trabzon'a geldi.
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