19 Ağustos 2020, Çarşamba

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Trabzonspor Flavio ile anlaştı

Trabzonspor, Brezilyalı Flavio da Silva ile anlaştı. Bordo-mavililer, Flavio'nun kulübü Bahıa'dan cevap bekliyor.
19.08.2020
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