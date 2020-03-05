Trabzonspor final için avantajlı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için avantaj sağladı... Bordo-mavili ekip, yarı final ilk maçında evinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi Alexander Sörloth ve Filip Novak'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. İlk maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 21 Nisan'da oynanacak rövanş maçında her türlü galibiyet, beraberlik ve en az iki gol bulduğu tek farklı mağlubiyetlerde tur atlayabilecek.

Mücadelenin ilk yarısında tutuk gözüken bordo-mavililer, ikinci yarıda açıldı. Yıldız golcü Sörloth'un golüyle öne geçen Trabzonspor, hücuma yaptığı katkılarla da ön plana çıkan Novak'ın fileleri havalandırmasıyla ikinci maç için avantajı yakaladı.

Trabzonspor, yaklaşık bir ay önce Fenerbahçe'yi Süper Lig'de yine aynı skorla, 2-1 yenmişti... O karşılaşmada goller yine Sörloth ve Novak'tan gelmişti. Böylece bordo-mavili ekip, kupada da benzer bir gece yaşadı.

Trabzonspor 2020 yılında oynadığı 11 resmi maçta 9. galibiyetini Fenerbahçe karşısında elde etti. Hüseyin Çimşir'in öğrencileri bu maçlarda 9 galibiyetin yanı sıra 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 11 maçta 32 gol atan bordo-mavili ekip kalesinde 10 gol gördü.