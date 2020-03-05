05 Mart 2020, Perşembe
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Sörloth kupada da durmuyor
Trabzonspor'un yıldızı Sörloth, gollerine devam ediyor. Norveçli yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında fırsatçılığını konuşturarak takımının ilk golünü kaydetti ve 2-1'lik galibiyete büyük katkı sağladı.
05.03.2020
24 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı gol sayısını da 4'e çıkardı. Daha önce Altay filelerini bir kez havalandıran Sörloth, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a bir maçta 2 gol atmıştı.
Sörloth, geçen hafta Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçını boş geçmesine rağmen 19 golle krallıkta ilk sırada yer alıyor. Sezon başında UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde 2 gol kaydeden Norveçli yıldız, bu sezon oynadığı 36 resmi maçta 25 gole ulaştı.
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