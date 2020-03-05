05 Mart 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Sörloth kupada da durmuyor

Trabzonspor'un yıldızı Sörloth, gollerine devam ediyor. Norveçli yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında fırsatçılığını konuşturarak takımının ilk golünü kaydetti ve 2-1'lik galibiyete büyük katkı sağladı.
05.03.2020

24 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı gol sayısını da 4'e çıkardı. Daha önce Altay filelerini bir kez havalandıran Sörloth, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a bir maçta 2 gol atmıştı.

Sörloth, geçen hafta Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçını boş geçmesine rağmen 19 golle krallıkta ilk sırada yer alıyor. Sezon başında UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde 2 gol kaydeden Norveçli yıldız, bu sezon oynadığı 36 resmi maçta 25 gole ulaştı.

DİĞER
Sörloth kupada da durmuyor Sörloth kupada da durmuyor 05.03.2020
Trabzonspor final için avantajlı Trabzonspor final için avantajlı 05.03.2020
Trabzonspor avantajlı Fenerbahçe umutlu Trabzonspor avantajlı Fenerbahçe umutlu 04.03.2020
Trabzonspor'da son durum Trabzonspor'da son durum 03.03.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Kupada yarı finalde ilk randevu Akyazı'da Kupada yarı finalde ilk randevu Akyazı'da 03.03.2020
Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor 03.03.2020
Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama geldi Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama geldi 02.03.2020
Trabzonspor yeniden lider Trabzonspor yeniden lider 02.03.2020
Fırtına en golcü dönemini yaşıyor Fırtına en golcü dönemini yaşıyor 02.03.2020
Yunus Emre Sel: Trabzonspor'un önemli bir kazanımı oldu Yunus Emre Sel: "Trabzonspor'un önemli bir kazanımı oldu" 02.03.2020
Zeki Uzundurukan: Sosa sahadaki hoca gibi Zeki Uzundurukan: Sosa sahadaki hoca gibi 01.03.2020
Trabzonspor'un gözü zirvede Trabzonspor'un gözü zirvede 29.02.2020
Avrupa kulüpleri Uğurcan Çakır'ın peşinde Avrupa kulüpleri Uğurcan Çakır'ın peşinde 28.02.2020
Sörloth o fizikte rastlanmayan bir hıza sahip "Sörloth o fizikte rastlanmayan bir hıza sahip" 28.02.2020
Canlı yayında açıkladı! Liverpool Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor Canlı yayında açıkladı! "Liverpool Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor" 26.02.2020
Trabzonspor Rizespor mesaisine başladı Trabzonspor Rizespor mesaisine başladı 26.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 800 milyon TL...
Milli Takım'ın forveti kim olacak? Cenk Tosun'un yerine...
Fenerbahçe'den ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu...
Fenerbahçeli taraftarlar çılgına döndü! Ozan Tufan...
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! İşte gündemdeki isimler...
A Milli Takım'ın şanssızlığı! Tam altın jenerasyonu yakaladık derken...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör