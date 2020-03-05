Sörloth kupada da durmuyor

Trabzonspor'un yıldızı Sörloth, gollerine devam ediyor. Norveçli yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında fırsatçılığını konuşturarak takımının ilk golünü kaydetti ve 2-1'lik galibiyete büyük katkı sağladı.

24 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı gol sayısını da 4'e çıkardı. Daha önce Altay filelerini bir kez havalandıran Sörloth, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a bir maçta 2 gol atmıştı.

Sörloth, geçen hafta Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçını boş geçmesine rağmen 19 golle krallıkta ilk sırada yer alıyor. Sezon başında UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde 2 gol kaydeden Norveçli yıldız, bu sezon oynadığı 36 resmi maçta 25 gole ulaştı.