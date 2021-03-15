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Trabzonspor efsane ismi Cemil Usta için paylaşımda bulundu

Trabzonspor Kulübü, efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta için vefatının 18. yılında anma mesajı yayınladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi. "Trabzonspor'umuzun yapı taşlarından, efsane oyuncularımızdan Cemil Usta'yı ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." (TS spor haberleri)
15.03.2021
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