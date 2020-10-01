01 Ekim 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor Djaniny ile prensipte anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Al Ahli forması giyen Djaniny ile prensipte anlaşmaya vardı. Son görüşmelerin yapılacağı santrforla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
01.10.2020
ABONE OL

Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Djaniny, bu gece Lizbon'dan İstanbul aktarmalı olarak Trabzon'a giderek, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. Benfica formasıyla Portekiz Ligi tecrübesi de bulunan Yeşil Burun Adaları vatandaşı Djaniny için Al Ahli 2018 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kulüp kariyerinde 294 maça çıkan Djaniny, 99 gol atarken, 33 de asist yapma başarısı gösterdi.

Djaniny kimdir? haberin devamı

DİĞER
Trabzonspor Djaniny ile prensipte anlaştı Trabzonspor Djaniny ile prensipte anlaştı 01.10.2020
Ağaoğlu: Transferlerimiz dikkatle takip edilecek Ağaoğlu: Transferlerimiz dikkatle takip edilecek 30.09.2020
Trabzonspor'da stopere yeni aday Trabzonspor'da stopere yeni aday 30.09.2020
Trabzonspor Marko Livaja'da ısrarcı Trabzonspor Marko Livaja'da ısrarcı 30.09.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Serkan Asan'ın yıldızı parlıyor Serkan Asan'ın yıldızı parlıyor 29.09.2020
Trabzonspor Sviatchenko'dan yanıt bekliyor Trabzonspor Sviatchenko'dan yanıt bekliyor 29.09.2020
Trabzonspor'da Gaziantep FK mesaisi sürüyor! Trabzonspor'da Gaziantep FK mesaisi sürüyor! 29.09.2020
Trabzonspor galibiyet hasretine son verdi Trabzonspor galibiyet hasretine son verdi 28.09.2020
Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz "Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz" 27.09.2020
İlk yarıdaki oyunumuzdan çok memnunum "İlk yarıdaki oyunumuzdan çok memnunum" 26.09.2020
Trondsen'in sözleşmesini dondurabiliriz "Trondsen'in sözleşmesini dondurabiliriz" 26.09.2020
Trabzonspor ilk galibiyetini almak istiyor Trabzonspor ilk galibiyetini almak istiyor 26.09.2020
Önemli bir transfer yaptık "Önemli bir transfer yaptık" 26.09.2020
Fousseni Diabate resmen Trabzonspor'da Fousseni Diabate resmen Trabzonspor'da 25.09.2020
Trabzonspor'da Vitor Hugo transferinde son durum ne? Trabzonspor'da Vitor Hugo transferinde son durum ne? 24.09.2020
Diabate'nin uçağı İstanbul'a indi Diabate'nin uçağı İstanbul'a indi 24.09.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transferde süper kanat! Diego Perotti ve Edin Visca derken...
Göksel Gümüşdağ duyurdu! Edin Visca transferi...
Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor
Papiss Cisse için flaş sözler! "Eğer yedek kalırsa..."
Saldır Aslan'ım! İşte Galatasaray'ın Rangers maçı 11'i
Fenerbahçe transferde onu istiyor! Kulübüyle sözleşmesini feshetmişti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör