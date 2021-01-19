Trabzonspor Danny Rose için resmi teklifini iletti

Sol bek mevkisini güçlendirmek isteyen Trabzonspor, bu bölge için Tottenham'da forma giyen Danny Rose'u gündemine aldı. Fırtına, hem oyuncuya hem de kulübüne resmi teklifini iletti. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.

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