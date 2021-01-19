️ Zeki Uzundurukan: Trabzonspor Edin Visca'ya talip oldu

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Trabzonspor Visca'ya talip oldu. Oyuncu, Abdullah Avcı ile çalışmak istiyor" ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

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